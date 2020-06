Iachini: “Thiago Silva alla Fiorentina? E’ un campione, ma anche i nostri difensori faranno parlare di loro”

L’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, intervistato da Sky, ha commentato così la possibilità che in viola possa arrivare un difensore come Thiago Silva: “Anche in difesa siamo stati solidi e abbiamo concesso pochissimo. Thiago Silva è un campione, un giocatore di grandissimo livello, ma dobbiamo essere concentrati sul presente. Anche i nostri difensori faranno parlare di loro”.

