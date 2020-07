Iachini: “Tiriamo tanto in porta ma non portiamo a casa quanto seminato. Potevamo avere diversi punti in più in classifica”

L’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, intervistato dal sito ufficiale viola, si è proiettato alla gara di domani sera contro il Lecce: “Stiamo verificando i recuperi perché quando si gioca ogni tre giorni, la fatica c’è e tanta. Abbiamo anche un allenamento domani mattina per verificare ulteriormente la situazione. Il Lecce è un avversario ostico, che fa del campo amico la propria forza. Ha delle qualità e all’andata abbiamo visto com’è terminata la partita. Ha dei giocatori che sono insieme da diversi anni, quindi dovremo fare attenzione, essere concentrati, attenti e organizzati per fare risultato. Dobbiamo partire subito bene, con il piglio giusto e con la mentalità adeguata. Col Verona nel primo tempo volevamo fare cose diverse, ma non ci siamo riusciti. Poi ci siamo parlati e abbiamo corretto alcune cose e la squadra ha fatto un ottimo secondo, creando i presupposti per raggiungere il risultato. Peccato aver fatto gol solo nel finale, perché potevamo farlo anche prima e tutto sarebbe stato diverso. Ma i ragazzi ci hanno sempre creduto. C’è il rammarico per non aver rimesso a posto le cose prima. Ci sta di sbagliare qualcosa giocando ogni tre giorni. Tiriamo tanto in porta ma non portiamo a casa quanto seminato. Potevamo avere diversi punti in più. Essendo la squadra più giovane del campionato paghiamo dazio in questo aspetto”.

