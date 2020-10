Iachini tra i mister più “economici”, ma una scelta sbagliata pesa ancora tanto sulle casse della Fiorentina

In un focus della Gazzetta dello Sport di stamani sono stati analizzati gli ingaggi degli allenatori di Serie A. La Fiorentina in questa speciale classifica si posiziona addirittura quindicesima, con Beppe Iachini che è uno degli allenatori più economici di tutta Italia, guadagnando 900mila euro netti. A pesare sulle casse della Fiorentina c’è però ancora lo stipendio di Vincenzo Montella, che guadagna quasi il doppio di Iachini: 1,5 milioni netti. Un complessivo totale di quasi 5 milioni per Commisso, che fino a giugno del prossimo anno avrà da pagare ancora il tecnico napoletano.

