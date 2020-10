Iachini: “Troppe voci di mercato che danno fastidio ai miei giocatori. Chiesa? La società non mi ha dato alcuna comunicazione, fa parte della nostra squadra”

L’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, ha parlato con Sky a fine partita: “Abbiamo fatto un passo indietro rispetto alle altre prestazioni c’è stato. Abbiamo preso un gol in un modo che non possiamo permettercelo, quello del 2-1, con un’azione che è partita con un rinvio del portiere. Ribery? I campioni sono importanti in ogni squadra. Oggi oltre a lui, mancavano anche altri, ma non è una scusa, non deve essere un alibi. Noi dobbiamo essere quello che siamo stati nelle prime due partite e nei primi 25 minuti oggi. Chiesa? Non ho avuto indicazioni particolari su di lui. Il ragazzo si sta sempre impegnando in allenamento. Stiamo cercando i nostri equilibri e lui, a tutt’oggi, fa parte della nostra squadra. La società non mi ha detto nulla sul fatto che ci sia qualcosa di ufficiale e definitivo. Vorrei stoppare i discorsi di mercato e non è buono giocare certe partite impegnative con tante voci e tante situazioni che possono svilupparsi. Nei prossimi giorni valuteremo il da farsi in uscita e in entrata”.

