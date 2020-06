“Iachini un medico al capezzale di una squadra, ma la Fiorentina non è da Serie B. La gara sciagurata di Caceres”

Il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi, intervenuto su Radio Sportiva, ha commentato da par suo la prestazione della Fiorentina, contro il Brescia. Un pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca a molti: “Pensavo che ieri i viola avrebbero fatto bottino pieno, invece il Brescia ha dimostrato compattezza. Una gara sciagurata da parte di Caceres, ma ieri molte scelte di Iachini non mi hanno convinto per niente”.

E ancora: “La Fiorentina non è una grande squadra e non ha un grande gioco, ma non mi sembra da serie B. Quando trova un avversario attrezzato va in difficoltà. Iachini è un medico chiamato al capezzale ma credo che farà i punti per evitare la retrocessione”.