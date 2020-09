Iachini: “Una Fiorentina sempre più alta e coraggiosa. Vogliamo rimanere con costanza nella parte sinistra della classifica e far divertire tifosi e presidente”

L’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro il Torino: “Il gol di Castrovilli? Sono le cose che proviamo durante la settimana. A lui e ai centrocampisti ho sempre chiesto più presenza in area di rigore. Per essere un centrocampista a tutto tondo deve fare anche gol, il processo di crescita passa anche da qui. Ho ritrovato la stessa squadra che aveva chiuso la scorsa stagione, con intesa e meccanismi. Abbiamo aggiunto ragazzi nuovi che possono togliersi soddisfazioni e possono darle anche a noi e al presidente. Era quella la partita che avevamo preparato con ampiezza e cambi di fronte. Nel primo tempo non siamo stati bravi nel sostenere Chiesa nel due contro uno in fascia e nel cercarlo più spesso. Abbiamo corretto qualcosa nell’intervallo e i ragazzi hanno fatto un ottimo secondo tempo. Kouame? Abbiamo attaccanti molto giovani e non possiamo aspettarci tutto e subito da loro. Christian di gol ne farà ed ha importanti margini di crescita. Lui come Vlahovic e Cutrone potranno essere utili in questa stagione. Stiamo lavorando per avere una squadra sempre più alta e coraggiosa. Quest’anno dobbiamo cercare di rimanere con costanza nella parte sinistra della classifica. E poi far divertire i nostri tifosi e il presidente”.

0 0 vote Article Rating