Iachini: “Vlahovic ha spiegato quel gesto e va creduto ma poteva essere rischioso. Non ho la bacchetta magica, non si può pretendere qualcosa che altrove fanno in anni”

A Sky Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato così della vittoria dei suoi con la Sampdoria, ripartendo dall’episodio dell’esultanza di Vlahovic: “E’ chiaro che i ragazzi giovani hanno entusiasmo, margini di miglioramento sul piano tecnico ma anche comportamentale. In quel momento quel gesto, che lui ha spiegato e quindi va creduto, poteva minare la concentrazione. La squadra oggi è venuta qui a giocare con personalità, c’è stato un attimo sul 3-0 in cui abbiamo commesso delle ingenuità e dopo 5 minuti ci siamo ritrovati in 10 anche noi. Abbiamo avuto mentalità per continuare a segnare comunque, questo è il nostro percorso. Abbiamo margini di miglioramento nel palleggio, nelle uscite. E’ una vittoria che vale tanto dopo i risultati di ieri ma noi dobbiamo guardare noi stessi, non gli altri. Stiamo avendo sempre più compattezza, abbiamo ripetuto la partita di Napoli e questi sono gli input su cui stiamo lavorando. I ragazzi mi stanno seguendo, con comportamenti giusti. Commisso? Abbiamo fatto un bel percorso insieme in questi 40 giorni, sono arrivati ragazzi giovani a gennaio, è arrivato anche Kouame che sarà pronto per l’anno prossimo. Portiamo avanti il nostro percorso di crescita, se in 40 giorni si pretende di fare un percorso che da altre parti fanno in anni, la bacchetta magica non ce l’abbiamo. Non è vero che non abbiamo obiettivi, perché vogliamo crescere, fare punti e questo deve essere nella testa dei miei ragazzi”.