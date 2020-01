Iachini: “Vlahovic l’ho visto stanco e l’ho preservato per il secondo tempo. Quando Chiesa starà meglio giocherà sulla fascia”

L’allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini, ha parlato a Sky, ecco le sue parole: “Ringrazio i tifosi per l’accoglienza, stiamo vivendo un momento delicato, altrimenti non ci sarebbe stato il cambio di allenatore. Ci sono margini di crescita, peccato per Bologna. Stiamo dimostrando più solidità ma ci dobbiamo conoscere ancora di più, dopo i primi venti minuti abbiamo iniziato a sbagliare qualcosa e ci è venuto un eccessivo timore, in casa ce l’abbiamo troppo e dobbiamo invertire questa cosa. Questa vittoria ci deve servire per il futuro. Chiesa? Si sta impegnando molto, viene da un infortunio e sta recuperando la miglior condizione. A Bologna ha fatto bene, quando sarà al massimo potrà giocare anche sulla fascia. Boateng-Vlahovic? In settimana ho visto stanco Dusan, ho scelto Boateng dall’inizio visto che Cutrone era appena arrivato”.