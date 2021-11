Iachini: “Vlahovic? Per il rinnovo so cosa farà Commisso, lo conosco. L’esordio fu con Montella, i primi gol con me e l’esplosione con Prandelli”

Beppe Iachini, che ha allenato la Fiorentina la scorsa stagione, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante una trasmissione di Sportitalia riguardo alla vicenda Vlahovic-Commisso.

Ecco le sue parole: “Vlahovic? Per come conosco Commisso non lo vorrà dare via a giugno: tenterà di farlo rimanere, non penso che il presidente lo lascia andare a gennaio e farà l’impossibile per convincere il Serbo a rinnovare il contratto. E’ un calciatore che ha molta personalità: per me è pronto per una big e può giocare in ogni campionato o top club”.

Prosegue: “Chi lo ha fatto esplodere? Ha fatto bene Montella a farlo esordire, con me in panchina ha giocato molte partite segnando i primi gol. Poi c’è stato Prandelli: anche lui è stato bravo, gli ha dato la continuità che meritava per esplodere. Rispetto a Dybala e Icardi? Loro erano altri giovani fortissimi, mentre Vlahovic lo è già: un talento puro con grande attitudine, ma si deve ancora affermare ai loro livelli. Riesce a sopportare anche momenti non facili: questo mi fa credere in un’ulteriore crescita senza subire il peso delle critiche“.