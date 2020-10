Iachini: “Vogliamo creare una squadra dalla mentalità offensiva e propositiva. Critiche? Normali quando non arrivano i risultati”

Il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini ha parlato così del momento della squadra ai canali ufficiali del club gigliato: “Tutto il gruppo squadra è coinvolto nel nostro lavoro e i nuovi si stanno inserendo un po’ alla volta. abbiamo la capacità e le caratteristiche per far bene. Le critiche sono normali quando non arrivano i risultati. Bisogna essere forti, sia nel cuore che nella testa e continuare con il lavoro cercando di fare sempre meglio. Vogliamo creare una squadra dalla mentalità offensiva e propositiva. Ma è vero che abbiamo lavorato poco insieme per avere da subito i giusti equilibri. Purtroppo abbiamo avuto anche qualche problema sotto il punto di vista degli infortuni in questo inizio di stagione a livello fisico con Pezzella e Ribery in particolare”.

