Iachini: “Volevo aiutare Chiesa a battere il record di gol e ci sono riuscito. Il mio futuro? Ho un bel rapporto con la dirigenza, ci confronteremo”

L’allenatore della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato a Sky Sport dopo la partita con il Bologna: “Chiesa? E’ un ragazzo stupendo e un ottimo giocatore. Ha sempre risposto in modo positivo, l’ho impiegato in vari ruoli anche per gestirlo fisicamente. Volevo aiutarlo a battere il suo record di gol e sono contento che ci sia riuscito. Sono felice per la squadra, non è facile giocare con gli obiettivi già raggiunti. Quando sono arrivato il gruppo si è compattato e tutti insieme siamo stati bravi a uscire dalle difficoltà. Considero l’episodio di oggi come l’ottavo risultato utile consecutivo, perché per me a Roma è come se non avessimo perso. Commisso? Lo sento sempre, è soddisfatto del lavoro che ho svolto perché all’inizio, come tutta la società, era un po’ impaurito dalla situazione. Non voglio parlare del mio futuro, ci sarà un confronto con la dirigenza con la quale ho un ottimo rapporto”.

