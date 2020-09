Iachini vuol scucirsi di dosso l’etichetta di traghettatore e riparte dalle certezze che hanno risollevato la Fiorentina

Il Corriere Fiorentino scrive che quello di ieri contro la Reggiana è stato l’ultimo rodaggio, per la squadra viola, di un precampionato rapido e intenso. Iachini vuol scucirsi di dosso l’etichetta di traghettatore per i momenti difficili, forse anche per questo nell’amichevole ha deciso di ripartire dal modulo con cui ha risollevato la scorsa stagione le sorti della Fiorentina. Difesa a tre, centrocampo folto e un attaccante con Ribery. Niente Amrabat, che col Torino sarà squalificato. Davanti alla difesa Duncan, affiancato da Castrovilli e Bonaventura. Anche Pulgar fuori poiché, avendo contratto il Covid (ora superato), in questi giorni non si è allenato in gruppo e col Toro partirà dalla panchina. Saranno valutate le condizioni di Biraghi, uscito dopo venti minuti contro la Reggiana a causa di un infortunio, così come Pezzella.

