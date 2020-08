Iachini vuole un bomber…e poi via libera a Vlahovic

Quando si parla di attaccanti per il futuro della Fiorentina, c’è un nome che mette d’accordo praticamente tutti i mezzi di informazione: si tratta di Piatek dell’Hertha Berlino. E’ lui l’obiettivo numero uno del club viola e dell’allenatore Iachini. Il tecnico ha bisogno di un bomber per finalizzare la manovra della sua squadra. E fino a quando non l’avrà, sono bloccati tutti, a cominciare da Vlahovic che pure ha tante richieste per il prestito. La più importante delle quali è quella del Verona.

