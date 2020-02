Iachini: “Inter e Juve? C’è amarezza ma voltiamo pagina. Su Castrovilli avrò un confronto oggi con lo staff medico. Gasperini? Pensiamo a noi”

L’allenatore della Fiorentina Beppe Iachini ha esordito così nella consueta conferenza stampa pre gara: “Il presidente ha esternato la sua insoddisfazione dopo il match contro la Juventus. Commisso ha avuto l’impressione che ci siano stati una serie di episodi penalizzanti per la squadra. Ora torniamo a parlare di calcio. Rizzoli e la sua squadra saranno andati a rivedere gli errori. C’è amarezza, ma giriamo pagina. Sia contro l’Inter che contro la Juventus abbiamo fatto due ottime gare. La prestazione c’è stata anche a Torino, domani affrontiamo un avversario importante che gioca a memoria. Dovremo fare una grande partita. Castrovilli? Un po’ di apprenzione c’è stata. Il decorso con il nostro staff è stato seguito nel migliore dei modi. Avrò un confronto con lo staff medico e vediamo se potrà essere del match. Comunque sono ottimista. Gasperini? Dobbiamo pensare al campo e sono convinto che anche i nostri tifosi saranno concentrati sulla partita. Non si dovrà andare oltre, pensiamo a noi. Non ci pensiamo più di tanto, smorziamo i toni.