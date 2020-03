Ianis Hagi ancora in Italia? Un suo ritorno è possibile

Ci potrebbe essere nuovamente l’Italia nel destino di Ianis Hagi. L’ex giocatore della Fiorentina, stando a quello che viene riportato in Romania, è seguito dalla Lazio e dal direttore sportivo biancoceleste Igli Tare. Il cartellino del trequartista è di proprietà del Genk, ma adesso Hagi gioca in Scozia con i Rangers Glasgow, dove è arrivato a gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto (fissato a 6 milioni di euro). Recentemente si è messo in mostra in Europa League dove ha realizzato una doppietta contro lo Sporting Braga nell’andata dei sedicesimi di finale.