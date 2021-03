Ibrahimovic corre verso il rientro: nel mirino ci sono le partite contro Manchester United e Fiorentina

Secondo quanto riportato da milannews.it, Ibrahimovic ha anticipato ad oggi la visita medica inizialmente prevista per domani per preparare il lavoro settimanale. L’esito della visita è stato positivo e l’attaccante svedese proverà ad esserci già giovedì per la gara dei rossoneri contro il Manchester United. Molto probabilmente dunque Ibrahimovic sarà presente tra una settimana al Franchi per la sfida contro la Fiorentina.