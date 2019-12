Ibrahimovic ha deciso: tornerà a giocare in Serie A con una sua ex squadra

Secondo quanto riporta il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio sul suo profilo Twitter, Zlatan Ibrahimovic avrebbe detto sì al Milan. Il tanto chiacchierato bomber svedese tornerà a giocare in Serie A con la sua ex squadra, con la quale definirà i dettagli del nuovo contratto nelle prossime ore. Termina qui il sogno di molti tifosi della Fiorentina di vederlo giocare con la maglia viola. Non sappiamo se era solo un sogno oppure qualcosa di concreto c’era davvero stato, quel che sembra certo è che adesso la Fiorentina se lo troverà in campo da avversario.