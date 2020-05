Ibrahimovic, la Fiorentina ci proverà in caso di addio di Chiesa. Ma intanto si teme un lungo stop

Non accennano a placarsi le voci che accostano Zlatan Ibrahimovic alla Fiorentina. Lo svedese è in scadenza di contratto con il Milan a fine stagione e il suo rinnovo è un’ipotesi sempre più lontana a causa dei cambiamenti societari del club rossonero. Fondamentale sarà il vertice tra l’attaccante e l’ad Ivan Gazidis, in cui quest’ultimo illustrerà i dettagli del progetto di Ralf Rangnick. Prima, però, servirà l’ok definitivo del tedesco ad accettare il progetto Milan, un’ipotesi sempre più plausibile. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, c’è anche il club viola su di lui. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, la Fiorentina potrebbe decidere di affondare il colpo soltanto in caso di cessione di Federico Chiesa. Ibrahimovic sarebbe l’asso nella manica di Rocco Commisso, intenzionato ad offrire allo svedese un contratto di una stagione a 5 milioni di euro netti, un milione in più di quanto percepito da Franck Ribery.

Nel frattempo, però, Ibra rischia un lungo stop. Come riportato negli ultimi minuti da Sky Sport, durante l’allenamento di questa mattina lo svedese si è fermato per un problema al polpaccio che lo aveva già fatto soffrire qualche mese fa. C’è la possibilità che sia uno stiramento al gemello, ma si teme anche un problema al tendine d’Achille. Nel primo caso si tratterebbe di uno stop di un mese e mezzo circa, mentre nel secondo la carriera di Ibrahimovic – che ha 39 anni – potrebbe essere a serio rischio.