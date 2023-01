Idee chiare per Boga: A queste condizioni la Fiorentina non può chiudere l’affare

Cosa fare con Boga? L’Atalanta ha le idee chiare in questo senso e ha fatto sapere, anche alla Fiorentina, che non intende cedere l’attaccante, fra l’altro autore di due assist nella gara vinta a Bologna, in prestito.

Semmai potrebbe cederlo a titolo definitivo se venisse fatta un’offerta vicina al prezzo pagato al Sassuolo per questo giocatore: 20 milioni di euro.

A queste condizioni l’affare coi viola non può essere fatto, anche perché c’è bisogno di un giocatore in questo comparto che, eventualmente, possa tappare la falla aperta temporaneamente dall’assenza di Sottil.