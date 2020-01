“Ieri ho adorato Gasperini, a Firenze l’offesa è all’ordine del giorno”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, ecco le sue eloquenti parole sul post partita di Fiorentina-Atalanta: “Gian Piero Gasperini è un uomo intelligente ma non mi è simpaticissimo perchè è un furbetto ed è sopra le righe a volte. Poi Chiariello ha spiegato i motivi: “A Firenze, dove purtroppo l’offesa è all’ordine del giorno, hanno insultato la madre del tecnico per tutta la partita. Lui ha risposto nel modo più bello mai sentito da un uomo di calcio <Mia madre ha fatto la guerra per dare la libertà a quei deficienti che mi hanno insultato> e l’ho adorato per questo”.