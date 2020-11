Ieri la prima doppietta in Serie A, qualche anno fa poteva essere della Fiorentina: il retroscena svelato dall’agente di Nzola

Al sito gianlucadimarzio.com ha parlato Didier Pingisi, l’agente di M’Bala Nzola, attaccante classe 1996 dello Spezia che ieri ha segnato la sua prima doppietta in Serie A contro il Benevento. Nell’intervista ha parlato anche di un contatto con la Fiorentina per il giocatore di qualche anno fa. Queste le sue parole: “Qualche anno fa fu avvicinato da un agente che gli propose di entrare nella sua scuderia e che, se lo avesse fatto, gli avrebbe offerto un contratto con la Fiorentina. Cose che succedono nel calcio. Lui giocava nel Francavilla, ma gli rispose che senza di me non avrebbe fatto nulla”.

