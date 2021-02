“Ieri sera è stata questione di centimetri. Dopo il vantaggio la squadra è cambiata”

Il giornalista de La Nazione Giampaolo Marchini ieri sera ha seguito da vicino la sfida tra Fiorentina e Spezia. Quest’oggi, durante un collegamento a Radio Bruno, il giornalista ha voluto commentare la prestazione della squadra. Queste le sue parole:

“Dopo la buona prestazione della settimana scorsa contro la Sampdoria, dove la squadra ha giocato discretamente senza però raccogliere punti, mi tengo stretta questa Fiorentina. La squadra viola ieri è stata cinica ma non spettacolare e il dato del possesso palla è un indice importante. Nonostante ciò la squadra ha reagito ed è riuscita comunque a portare a casa il risultato. Ieri sera servivano punti e finalmente siamo riusciti a raccoglierli. É vero che il primo tempo è stato abbastanza deludente, ma come sappiamo bene sono gli episodi che determinano le partite e spesso anche l’esito di una stagione. Ieri è stata questione di centimetri, e l’occasione della palla messa in mezzo da Castrovilli e ribadita in rete da Vlahovic è un caso emblematico. Dopo la prima rete la squadra ha finalmente trovato fiducia che non aveva: dopo il vantaggio si è visto tutta un’altra squadra e i risultati sono sotto gli occhi di tutti”.