Iervolino: “Piatek alla Salernitana? Si devono incastrare tanti pezzi, un attaccante lo prenderemo comunque. Seguiamo anche Mertens”

Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha parlato a margine del triangolare amichevole giocato dalla sua squadra del mercato e di un possibile approdo dell’ex attaccante della Fiorentina Krzysztof Piątek: “Posso dirvi che la squadra è competitiva e che, quanto prima, proveremo ad aggiungere 3-4 elementi. Due difensori, un centrocampista e un attaccante”.

Poi prosegue: “Piatek? Si devono incastrare tante cose prima di mettere la firma sui contratti, alla fine riusciremo a prendere un attaccante. Pensiamo anche a Mertens come alternativa ma… non in questo momento. Ci sono delle altre priorità”.