Iervolino: “Piatek vicinissimo alla Salernitana, sarà con noi entro pochi giorni. Lui è molto felice di rimanere in Italia”

Continuano ad arrivare conferme per il trasferimento di Krzysztof Piątek alla Salernitana. Dell’ex attaccante della Fiorentina ha parlato proprio il presidente dei campani Danilo Iervolino a TMW: “Ad oggi è l’attaccante più vicino alla Salernitana. Stiamo lavorando sodo per metterlo a disposizione dell’allenatore entro pochi giorni. Piatek è felicissimo di rimanere in Italia e di indossare la maglia granata, stiamo limando gli ultimi dettagli con l’Herta Berlino“.

E poi ha aggiunto: “Ci sono stati dei passi in avanti rispetto alla scorsa settimana, quando ero convinto mancasse soltanto la firma e invece non era così. Nel mercato può succedere di tutto, ma noi siamo sempre sul pezzo e posso dire che la Salernitana avrà un grande attaccante. Senza dimenticare il valore degli elementi già in rosa, compreso un campione come Ribery“.