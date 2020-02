Igor: “Sognavo di giocare in una grande squadra e ho realizzato questo sogno. Dalbert e Caceres? La concorrenza fa parte del gioco”

Il nuovo numero 3 della Fiorentina Igor, difensore brasiliano classe ’98, ha continuato ‘presentandosi’ così alla stampa e ai suoi nuovi tifosi: “Scelta di Firenze? Motivata dal fatto che sin da piccolo ho sempre sognato di giocare in una grande squadra. La Fiorentina era una squadra che seguivo e sono molto felice per come sia andata la trattativa. Atalanta? Siamo consapevoli che sia una partita molto difficile, ma ci stiamo preparando al meglio. Ho sempre giocato a calcio e sono abituato alla pressione. Ho sempre lavorato dura per ottenere il massimo, credo molto nel lavoro e credo molto in me stesso. Il lavoro prima o poi porta sempre a ricompense. Dalbert e Caceres? Ho avuto sin da subito un buon rapporto con loro. La concorrenza fa parte del gioco”.