Igor: “Allenamento, gruppi, docce, distanze, stiamo vivendo una situazione molto particolare. E’ strano vedere…”

Il difensore della Fiorentina, Igor Julio dos Santos de Paulo, parlando in Brasile, ha raccontato il momento particolare che si sta vivendo sul campo: “Tornare ad allenarsi è sempre positivo. Tornare ad allenarsi, avere un contatto con la palla, vedere i tuoi compagni di squadra…Mi sono sentito molto bene, felice di essere sul campo con la palla, in uniforme, in allenamento. Stiamo rispettando alcuni protocolli, abbiamo creato due gruppi: uno si allena al mattino e l’altro il pomeriggio. Dobbiamo mantenere le distanze, la doccia la facciamo a casa e dovrà essere così per un po’. Non dirò che è strano andare al centro sportivo, ma è strano vedere un gruppo ridotto. Alcune cose non si possono fare, dobbiamo mantenere le distanze. Alcune regole rendono questa situazione molto particolare, sebbene siano necessarie. Ma la sensazione di andare in campo e di poter fare allenamento è davvero molto buona”.