Igor celebra la grande gara giocata contro l’Inter: “Corri dietro ai tuoi sogni e realizzali”

Autore di una prova gigantesca al centro della difesa contro attaccanti di un certo come Dzeko e Lautaro Martinez, il giocatore della Fiorentina Igor ha voluto celebrare la sua performance e quella della squadra viola contro l’Inter tramite un post su Instagram. A corredo una didascalia con parole più che significative per chi come lui vuole ottenere arrivare a centrare degli importanti obiettivi sul campo: “Corri dietro ai tuoi sogni e realizzali, perché il mondo è piccolo per chi vuole essere grande”.

Di seguito il post originale: