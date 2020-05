Igor: “Decurtazione stipendi? Se ne stanno occupando i nostri capitani. Sono stati mesi difficili sotto tutti i punti di vista”

Il difensore della Fiorentina Igor in una lunga intervista al Corriere dello Sport-Stadio ha parlato anche del tema riguardante alla decurtazione degli stipendi: “Se ne stanno occupando i nostri capitani (Pezzella e Badelj, ndr). Si tratta di un dialogo costruttivo: la missione è cercare di trovare soluzioni che vadano a vantaggio di tutti. Cosa mi è mancato di più? Il campo, l’atmosfera e l’adrenalina da gara, tutte quelle emozioni che il nostro sport è in grado di trasmettere. Sono stati mesi difficili sotto tutti i punti di vista. Il non poter fare quelle piccole cose che hanno sempre accompagnato la tua vita quotidiana, alla fine, ha pesato. Insegnamento? Ho capito che non si deve perdere tempo, nemmeno un attimo. Che si deve imparare a godere di quello che si ha, distinguendo i veri affetti e custodendoli al meglio”.