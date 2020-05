Igor e le garanzie per il futuro: Commisso (e la Fiorentina) hanno una conferma in più

“Presto in molti vorranno venire a giocare nella Fiorentina“, non ci si aspetterebbe di meglio tra ciò che dicono i calciatori viola, che il termometro della situazione lo tengono in mano direttamente dall’interno dell’ambiente gigliato. E’ quanto ha detto Igor nelle ultime ore, non è il primo che avanza questo tipo di concetto, che sicuramente farà piacere al patron Commisso: è proprio questo tipo di messaggio che il presidente vuole far passare e diffondere nel mondo del calcio. Non sappiamo fin dove la sua Fiorentina potrà crescere ma è fondamentale intanto instillare nelle meni di tanti calciatori l’idea che giocare a Firenze sia un qualcosa di molto intrigante e stimolante. Un concetto sicuramente sconosciuto negli ultimi anni. Uno emergente e ricercato come Amrabat non avrebbe scelto e aspettato la Fiorentina se i presupposti non fossero buoni. Da Igor abbiamo una conferma in più, non una novità ma un rafforzativo del concetto, che fa sempre piacere.