Igor e quelle due “clausole” che fanno sorridere…la Spal

Il difensore brasiliano classe ’98 Igor, arriva a Firenze con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto per una cifra che si aggira sugli 8 milioni di euro circa. Ma come ha spiegato il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè, all’interno dell’accordo ci sono due cavilli che fanno decisamente sorridere la Spal. La società ferrarese avrà infatti a disposizione una percentuale sulla futura rivendita del calciatore ma non solo. Se Igor esordirà con la maglia del Brasile, un altro bonus cash finirà nelle casse della Spal.