Igor e una prestazione quasi comica dopo una serie di gare monumentali. Ikonè? Non commette errori gravi per il semplice fatto che non entra in campo

Vergognosa, indecente, ignobile, scandalosa, penosa, disonorevole, oscena, imbarazzante, indegna, disgustosa: è la partita della Fiorentina a Salerno.

Inutile soffermarsi sulla disamina tecnico/tattica della gara. Sarebbe voler nobilitare una sconfitta che non ha giustificazioni.

Igor – 0 – Regala i due gol. Prestazione quasi comica dopo una serie di gare monumentali. Peccato.

Ikonè – 0 – Non commette errori gravi per il semplice fatto che non entra in campo. O forse sì, almeno secondo il tabellino.

Gonzalez – 3 – Mai un guizzo vincente né sulla sinistra né sulla destra. Fa poco e male.

Leggi l’articolo completo e le pagelle di Francesco Matteini su Violaamoreefantasia.it