Igor e Zurkowski puntano il Twente, ma Italiano recupera un centrocampista per l’Empoli

Allarme rientrato per Bonaventura: dopo aver saltato il Twente, il centrocampista della Fiorentina è già rientrato in gruppo e sarà a disposizione di Italiano per la partita contro l’Empoli.

Non ci sarà invece Zurkowski, che sta continuando a lavorare a parte a causa di un problema alla caviglia accusato contro la Cremonese e per questo salterà la partita contro gli ex compagni di squadra. Il polacco, assieme ad Igor, tornerà in gruppo a partire da lunedì con l’obiettivo di essere a disposizione per il ritorno di Conference League contro gli olandesi.

Tra i pali ci potrebbe essere di nuovo Gollini, mentre Dodò spera di esordire dal 1’. A centrocampo Mandragora dovrebbe esordire dal 1’, mentre in attacco questa volta ci sarà Jovic. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.