Igor: “Giocare l’Europa con la Fiorentina è sogno che si avvera. Contento della permanenza del mister, voglio migliorare e far meglio dello scorso anno”

Il difensore brasiliano della Fiorentina Igor Julio ha parlato a TNT Sport della stagione in arrivo con la maglia viola: “Tanta attesa per la prossima stagione. Ho voglia di lavorare, migliorarmi e fare meglio di quanto mostrato la passata stagione. Sono molto esaltato e fiducioso; giocare in una competizione europea con la Fiorentina è un sogno che si avvera. La squadra non gioca in una competizione europea da molto tempo e ora è arrivato il nostro momento.

Il mancino brasiliano ha poi concluso: “Siamo emozionati e desiderosi di fare bene in questa competizione! Penso che una delle cose più positive sia stata la permanenza del mister e di gran parte della squadra, abbiamo più possibilità di dare continuità al lavoro svolto la scorsa stagione e migliorare ancora di più la nostra intesa in campo”.