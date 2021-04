Igor: “Ho appena passato il momento più difficile della mia carriera. Vi racconto di quando volevo smettere di giocare perchè…”

Il difensore della Fiorentina Igor ha parlato così ai canali ufficiali del club: “Sto bene. Penso di aver recuperato bene dall’infortunio per poter tornare più forte. Penso che il mister ha visto questo e mi ha fatto giocare subito. Non è mai facile stare fuori. E’ stato il momento più difficile della mia carriera perché è la prima lesione grave che ho avuto. E’ importante la testa in questi casi per tornare meglio di prima. Il mio approccio al calcio? Mi è sempre piaciuto tanto, andavo a scuola per giocare. Il calcio per me è sempre stato il mio sogno. Quando ero adolescente volevo smettere di giocare perché l’allenatore di allora mi spostò in difesa. Giocavo come centrocampista. Dissi a mio papà che volevo smettere. Fortunatamente è andata bene”.