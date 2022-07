Igor, il contratto e una novità che lascia la Fiorentina tranquilla

Nel corso della conferenza stampa odierna, il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè si è soffermato anche sulla situazione di Igor: “Ci sono ancora due anni di contratto con opzione per il terzo a nostro favore. L’accordo ha tanti bonus che possono far salire lo stipendio, quindi non la vedo come una priorità”.

Pradè ha dunque rivelato una clausola, quella dell’opzione per allungare il contratto, che non era mai venuta a galla. E che mette la Fiorentina in una posizione di assoluta tranquillità a proposito del futuro di Igor, che nella passata stagione ha rubato il posto a Martinez Quarta diventando uno dei punti fermi della squadra di Vincenzo Italiano.