Igor, il difensore-regista della Fiorentina che si è messo in tasca Vlahovic

Proprio come fatto da Bremer per due volte in questa stagione, Igor ha preso Dusan Vlahovic e se l’è messo in tasca come se fosse la cosa più facile del mondo. Il difensore della Fiorentina è salito di livello nelle ultime uscite e il modo con cui ha annichilito il serbo, come si legge su La Nazione, è soltanto l’ultima dimostrazione dei passi in avanti fatti.

Il brasiliano classe ’98 è stato un muro invalicabile, giocando una partita ai limiti della perfezione con l’unica sbavatura durante il secondo tempo che poteva costare caro. I numeri della sua gara? 86 palloni giocati (più di tutti i viola), 71 passaggi di cui il 97% riusciti (dato più alto della gara) e 9 recuperi del pallone (dietro solo a Bonaventura con 11). Per mister Italiano, ormai, è lui il calciatore più adatto a far ripartire dal basso la manovra della Fiorentina.