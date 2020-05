Igor: “La Fiorentina è una società solida e ambiziosa: il futuro è del nostro colore. Commisso? Vulcanico e ambizioso, e i suoi progetti…”

Davvero belle parole nei confronti di tutti. Igor attraverso un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport-Stadio ha parlato del Presidente Commisso ma anche di alcuni suoi compagni: “Commisso? E’ un presidente vulcanico e affettuoso, che tiene tantissimo alla famiglia viola, ai calciatori ma anche a tutti i dipendenti. Sono convinto che la Fiorentina sia in ottime mani. Sì. Parliamo di una società solida e ambiziosa. Lo dimostrano i progetti a livello di infrastrutture, dal centro sportivo in costruzione, alla volontà di realizzare uno stadio nuovo, oltre a quanto fatto lo scorso gennaio in fase di calciomercato. Sono convinto che saranno diversi i calciatori che, a breve, punteranno a vestire questa maglia. Il futuro è del nostro colore. Ribery? Franck è un calciatore straordinario. Ancora non ci ho mai giocato insieme, ma so benissimo quanto è forte. Sarà il valore aggiunto della Fiorentina, a dir poco determinante”.