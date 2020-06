Igor: “La partita contro la Juventus mi ha segnato. Non siamo ancora in una posizione tranquilla”

Al sito sudamericano Gazeta Esportiva ha parlato il difensore della Fiorentina Igor. Questa una parte della sua intervista: “Per me è stato importante esordire in maglia viola contro la Juventus. Ho coronato un sogno ed è stata una partita che mi ha segnato. Non siamo in una posizione tranquilla in classifica. Dobbiamo cercare di raggiungere la tranquillità il prima possibile, per questo ci stiamo preparando al meglio. Tornare in campo è tornare a fare ciò che amiamo e che sappiamo fare meglio. Anche se non ci saranno i tifosi, torneremo ad avere l’adrenalina e la voglia di giocare”.

