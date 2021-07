Igor: “Le partenze? Sono giocatori di riferimento che mancheranno. Ma ogni cambiamento può essere positivo”

Il difensore brasiliano della Fiorentina Igor ha parlato così a TntSport: “Mi sto allenando molto già durante le vacanze per prepararmi il meglio possibile”.

Sui compagni che non ritroverà in viola ha aggiunto: “Ho seguito le partenze, è difficile dire le ragioni, ma sono giocatori di riferimento che mancheranno. Penso però che ogni cambiamento può essere positivo. Dobbiamo rispettarli e pensare a formare un gruppo forte per affrontare la stagione che sta per cominciare”.