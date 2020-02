Igor: “Lotto per la maglia e per i fiorentini. Obiettivo? Prima la salvezza”

In una lunga Intervista al Corriere dello Sport, il difensore brasiliano della Fiorentina Igor ha parlato dell’imminente match contro l’Udinese, evidenziando già il suo senso di appartenenza tutto…viola. “La partita contro l’Udinese è rischiosissima. Il nostro obiettivo? Dobbiamo salvarci, poi penseremo al resto. Io, ogni volta che scendo in campo con questa maglia – ha evidenziato al quotidiano – rappresento la città, rappresento Firenze. Devo lottare per l’onore e l’orgoglio di questa gente. Sempre”.