Igor: “Malcuit è il più “matto”, ha un suo modo di vivere. Con Iachini inizialmente non era andata molto bene ma adesso…”

Il difensore della Fiorentina Igor, ai canali ufficiali del club gigliato ha parlato anche dei suoi compagni di squadra: “Rapporti più stretti? Diciamo che parlo un po’ di più con Pulgar, Kouame, Ribery ed Eysseric. Il compagno più matto è sicuramente Kevin Malcuit. Ha una personalità diversa, è il suo modo di vivere. Vorrei tanto segnare il mio primo gol in viola. Intanto vediamo se la prossima gioco, poi vorrei farlo. Con Iachini all’inizio non era andata molto bene perchè non giocavo e mi arrabbiavo con me stesso. Adesso invece va bene”.