Igor: “Mi sento un centrale, ma cerco la profondità anche io giocando da terzino. Ribery è il nostro leader, che sia fuori non significa nulla”

Il difensore della Fiorentina Igor in una lunga intervista al Corriere dello Sport-Stadio ha parlato del suo ruolo in campo ma anche dei suoi compagni: “Il mio ruolo? Nel mezzo, come difensore centrale. E’ una posizione che mi piace molto. Ma io sono pronto a qualsiasi cosa. Terzino? La mia missione è quella di dare sempre il 100%. Sì, forse sono un po’ più… difensore di Roberto Carlos, ma cerco la profondità anche io, seppur in maniera diversa. Il leader viola? Senza dubbio Ribery. E non ditemi che ora è fuori, perché sì, è vero, ma non significa nulla: resta leader comunque. Chiesa? E’ un grandissimo giocatore ed è giovane. Può diventare un top, non gli manca niente. E non è il solo”.