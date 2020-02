Igor non abbocca alle biribaole degli avversari. La presunzione di Pasqua conferma solo…quanto sia penoso

Una vittoria bugiarda che più bugiarda non si può. Unisco il mio disgusto a quello espresso dal presidente Rocco Commisso. Il successo della Juventus sulla Fiorentina è frutto di tre regali. Il primo è del fato che manda la palla a toccare la mano di Pezzella: il movimento è congruo, il braccio non va verso il pallone, tuttavia per regolamento è rigore. Giusto così, anche se è ingiusto. Il secondo lo fa l’arbitro: Ceccherini anticipa il movimento di Bentancur infilandosi tra avversario e pallone. Pasqua fischia il fallo, il Var lo chiama a rivedere l’azione, e lui sceglie di non smentirsi – non sia mai! – nonostante l’evidenza. Il terzo regalo lo fa la Fiorentina a De Ligt.

Igor – 7 – Esordio senza timori: duro quanto basta, non abbocca a finte e biribaole degli avversari.

Arbitro Pasqua & C. – 1 – Non vede il fallo di mano di Pezzella, che c’è. Vede il fallo di Ceccherini, che non c’è. Soprattutto mette la sua presunzione sopra a tutto. Chiamato dal Var a riconsiderare il secondo rigore, lo conferma. Penoso. + Var Calvarese/Di Pardo – 7 – Due richiami per l’arbitro, entrambi giustificati.

Leggi l’articolo completo e le pagelle di Francesco Matteini su violaamoreefantasia.it