Igor non vuole lasciare Firenze: l’offerta per il brasiliano sarebbe già stata rifiutata

La Fiorentina avrebbe ricevuto un’offerta da un club francese, il Rennes, per Igor Julio dos Santos, uno dei migliori della scorsa stagione. Il brasiliano è in netta crescita e continua a migliorarsi, tanto da attirare l’attenzione di altri club, proprio come il Rennes, che avrebbe offerto circa 17-18 milioni di €.

Le strade di Igor e della Fiorentina, però, non sembrano volersi separare, anzi. Secondo quanto riportato da Il Tirreno, l’offerta sarebbe già stata rifiutata con un secco “no”. Alla Viola non piace l’idea di perdere il classe ’98 ex SPAL, soprattutto a quelle cifre.