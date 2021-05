Igor: “Porta inviolata con Lazio e Cagliari è frutto di un grande lavoro. Ringrazio Iachini per la fiducia, ora testa al Napoli”

Il difensore della Fiorentina Igor ha parlato ai canali ufficiali della società dopo il pareggio con il Cagliari: “Un punto molto importante, era importante non perdere oggi. Sono molto contento della fiducia che mi ha dato il mister, provo sempre a fare il meglio per la Fiorentina. Non aver preso gol oggi e con la Lazio è il risultato del lavoro che facciamo durante la settimana”.

E poi ha aggiunto: “Napoli? E’ una grande squadra, che sta attraversando un ottimo momento. Ma nel calcio niente è impossibile, adesso ci riposiamo un po’ e già da domani cominciamo a pensare alla partita di domenica”.