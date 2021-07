Il difensore della Fiorentina Igor a TntSports ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della stagione che sta per aprirsi: “Ho in testa, dalla fine della scorsa stagione, che questo deve essere il mio anno. Questa deve essere la mia stagione.

Poi ha continuato: “Voglio giocare quante più partite possibili. Ho degli obiettivi, ho dei sogni da realizzare, quindi questa deve essere la stagione in cui lo faccio”.