Igor: “Se la Fiorentina vincesse la Conference League potrei farmi i capelli viola. Il Viola Park sarà il centro sportivo più bello del mondo”

Tanti i temi trattati dal difensore della Fiorentina Igor, intervenuto a Cronache Live: “Se la Fiorentina vincesse la Conference League potrei farmi i capelli viola. Non vedo l’ora di allenarmi al Viola Park. Il centro sportivo del Salisburgo è stato il più bello in cui mi sono allenato. Ma il nuovo centro sportivo della Fiorentina secondo me sarà il più bello del mondo”.

Poi ha proseguito: “La Nazionale Brasiliana? E’ molto difficile. Però è il sogno che ho da sempre. Difesa a 3 o 4? Preferisco la difesa a quattro, perché ho più spazio per partire da dietro”.