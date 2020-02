Igor si racconta: “Resto sempre concentrato, difficile vedermi ridere in campo. Sono ambizioso come questo club e l’Europa League…”

Pregi, obiettivi futuri e gara a porte chiuse. Tanti i temi trattati dal difensore della Fiorentina Igor nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport-Stadio: “Mie qualità? Resto sempre concentrato. Sul campo è difficile vedermi ridere, lo faccio fuori, certo, ma non durante i 90 minuti di gara. Pensiamo a fare i punti per la salvezza, poi pensiamo a zone più prestigiose della classifica, fino alle soglie dell’Europa League. Sono ambizioso quanto questo club. Gara a porte chiuse? Sarà la prima volta per me, e so già che non sarà affatto semplice. La Fiorentina ha, però, un piccolo vantaggio: giochiamo in trasferta, sarebbe stato peggio il contrario. E, anche solo per questo, servirà ulteriore concentrazione, perché i rischi sono dietro l’angolo”.