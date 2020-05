Igor: “Sono tanti quelli che, d’ora in poi, metteranno la Fiorentina nel mirino. Tornare a correre è stata una sorta di liberazione”

In una lunga intervista al Corriere dello Sport-Stadio, il difensore brasiliano della Fiorentina Igor ha toccato vari temi: “Firenze punto di arrivo? Perché sono tanti quelli che, d’ora in poi, metteranno la Fiorentina nel mirino. Non è facile stare in questo limbo. Ci piacerebbe tornare ad allenarci con intensità, ma siamo consapevoli che con la salute non si scherza. Per questo credo sia giusto rimetterci alle decisioni delle istituzioni. Tornare a correre? E’ stato bellissimo, un po’ una sorta di “prima” liberazione. Certo, non è ancora tutto come prima, ma rivedere, seppur a distanza, qualche compagno e parte dello staff è stata una sensazione incredibile. Emozionante. Aspettando il resto”.