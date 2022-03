Igor: “Stiamo costruendo un sogno. Il mio segreto per disinnescare grandi centravanti come Vlahovic e Dzeko”

Il sogno di Igor e della Fiorentina si chiama Europa. E’ questo l’obiettivo che stanno inseguendo i giocatori viola: “Qui stiamo facendo bene – racconta il difensore al Corriere dello Sport-Stadio – possiamo provare a raggiungerla. Ci mancano dieci partite (compresa la semifinale di ritorno di Coppa Italia, ndc): dovremo vincere, prendere ogni volta i tre punti. Perché gli avversari che ci precedono possono “scivolare” e noi dovremo essere scaltri quanto serve per approfittarne al momento giusto. È questa la ricetta per costruire un sogno”.

In questo campionato Igor ha saputo disinnescare grandi centravanti come Vlahovic e Dzeko: “Il mio segreto? La concentrazione. Se sei focalizzato su quello che devi fare, ti viene tutto naturale. Questi sono attaccanti che non perdonano: se gli concedi spazio, sanno come farti male. Ma quando devono fare i conti anche con la testa, c’è un avversario in più”.